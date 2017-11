La possibilitat artística d’Erik Suárez a Grisart

annaïs miró

Del 16 de novembre de 2017 al 10 de gener de 2018, l’Escola Grisart, al carrer Méndez Núñez, 14, de Barcelona, acull l’exposició de fotografia What it is and what it could bé d’Erik Suárez, alumne del Curs de Creació de Projectes de Grisart. El projecte tradueix en imatges un concepte difícil d’assimilar, on allò quotidià té una aparença física definida, pateix una metamorfosi cap a un estat de divagació entre idees i intencions. La mostra representa un estat eteri en què se senten immersos tant l’autor com les altres persones que transcorren per l’escola: un procés continu de desambigüació que ningú no sap on acabarà.

