La política de fa 3000 anys al Museu Egipci

annaïs miró

Dimarts 26 de setembre de 2017 comença el segon semestre de cursos al Museu Egipci de Barcelona, al carrer València, 284, amb un curs dedicat a la monarquia egípcia i la seva propaganda. Monarquía y propaganda analitzarà la situació política des dels orígens de l’Estat egipci fins a començaments del Regne Mitjà a través dels noms i epítets dels faraons. Els aspectes polítics del passat també s’exploraran en els cursos “Introducció a l’Egipte faraònic” i “Guerres de Catalunya”. Abans d’encetar l’estiu es va presentar al Museu Egipci una de les seves obres més importants: una estela de la dinastia VI que va pertànyer a Khuenptah, un càrrec important en relació amb el culte funerari del faraó Quèops. Ara, amb el nom de Quèops gravat en una de les peces, el Museu es prepara per rebre un nou semestre de cursos per adults que donarà a conèixer nous aspectes de les civilitzacions del passat. El nou semestre, que s’encetarà el proper 26 de setembre amb el curs “Monarquía y propaganda”, es compondrà, en la seva majoria, per cursos inèdits i la reedició dels dos cursos introductoris al món egipci (“Introducció a l’Egipte faraònic” a partir del 16 d’octubre i “Introducció a l’escriptura jeroglífica I” a partir del 7 de novembre).

Etiquetes: Museu Egipci · política