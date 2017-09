La poètica oriental de Teté Durà a la Galeria Thema

annaïs miró

Del 29 de setembre al 23 d’octubre de 2017, la Galeria Thema, a la Plaça Amèrica, 4, de València, acull l’exposició anVersos-reVersos de l’artista Teté Durà. Interessada sempre en les textures, va començar pintant sobre palets amb l’objectiu d’aprofitar la rudesa de la fusta. Seguint amb una base de fusta i després de moltes proves, va començar a grapar petits retalls de llenç, als quals prèviament els hi posava capes de diversos colors i rugositats. Això la va portar a incorporar, com a prova, un munt de fulles de palmera d’una antigua escombra que tenia a mà en aquell moment. En l’obra de Teté Durá la dona oriental, des de fa anys, hi té un paper protagonista. Tant els seus rostres com els seus gestos transmeten serenor, atesa una cultura en què la meditació és part important. Anvers és la cara de la moneda, revers és la creu. Els seus quadres són l’anvers i el revers de la pròpia artista. Era importante per a Teté Durá que la paraula “Vers” estigués inclosa en el títol de l’exposició, per la influència que li ha suposat la poesia.

