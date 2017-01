La poètica del silenci de Jordi Alcaraz a Can Framis

La poètica del silenci de Jordi Alcaraz aplega a “Esborradís” el treball més recent i consolidat de l’autor. Es podrà visitar al Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas de Barcelona

del 23 de gener a l’11 de juny del 2017.

Maria Zambrano considerava que la poètica del silenci es troba als marges de la paraula – un espai on germina el coneixement i des del qual l’home s’atansa al món.- Des d’aquesta mirada de la filosofia, però també de la poesia, és on se situa el treball de Jordi Alcaraz. Amb el títol “Esborradís” – com les paraules silenciades dels llibres antics o la pintura esvaïda d’un marc que, amb subtilesa, l’artista incorpora a l’obra-, l’exposició aplega un conjunt d’obres inèdites i concebudes per l’espai que evidencien l’excel·lent etapa creativa en la qual es troba l’artista.

L’exposició, comissariada per Glòria Bosch juntament amb l’artista, es podrà visitar fins a l’11 de juny. La mostra aplega una quarantena obres recents, un treball que esdevé, en paraules de J.F.Yvars en el text que acompanya la mostra, “un art intricat si ho volem, evocador, i a voltes fet tot just d’indicis i murmuris que de seguida assoleixen la dimensió xifrada del testimoni autobiogràfic”.

En aquesta ocasió, el recorregut expositiu el marquen les obres disposades de tal manera que, mentre dialoguen entre elles, es veuen interceptades, gràcies a la màgia dels miralls, per la imatge de l’espectador. Aquest, immers en un joc de llibres, ulls i miralls, es troba immers en un univers on les obres d’art esdevenen organismes fets de matèria viva que, segons J.F. Yvars, “respiren, gemeguen, sonen, s’esquerden i es reajusten en l’acord adient que dibuixarà la simfonia inacabada de la seva activitat plàstica.”