La pintura urbana de Costa Vila a l’Art En Brut

annaïs miró

Del 6 de maig al 15 de juny de 2017, la Galeria Art En Brut de Girona, al carrer Cort Reial, 3, acull l’exposició Moviment i color del pintor de Granollers Josep Costa Vila (1953). La mostra consisteix en una selecció de les darreres obres de temes urbans i interiors de l’artista. Amb una clara tendencia impresionista però amb un revestiment matèric i amb elements de collage que li donen un estil personal i inconfundible, Costa Vila juga amb els espais. Tots ells més o menys definits, i en ells aconsegueix copçar, atrapar, crear aquestes atmosferes misterioses que tant ens agraden observar. On els elements pictorics, ja ve sigui els colors de l’oli, les parts de collage o les textures inventades apareixen i desapareixen fent-nos gaudir d’un viatge visual on tots els elements encara inusuals i antagonics acaben integrant-se en una excepcional composició. Les seves últimes exposicions més recents, amb gran èxit, han tingut lloc a França (Saint Paul de Vence) i (Flers, Orne, Normandía) i també a Reus. Costa Vila té un esperit cosmopolita que es veu reflectit en tots els seus quadres en què retrata de manera abstracta emblemàtiques estampes de les ciutats on ha crescut com a persona i, sobretot, com a artista. El concepte de moviment, sintetitzat en ritmes, que un hàbil cromatisme ajuda a organitzar i afirmar, emergeix de la creació de Costa i Vila; en cadascuna de les seves obres apareix, clarament il·lustrada, la noció de dinamisme essencial -de formes, grups humans o atmosferes urbanes. Una gran coherència intrínseca, immediatament perceptible gràcies a una paleta específica i, al mateix temps, a la presència d’un dibuix sujacent, lúcidament ambigu i perfectament integrat, caracteritza l’obra de l’artista.

Etiquetes: Art en Brut Gallery · Josep Costa Vila · pintura urbana