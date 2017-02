La pintura salvatge de Marcos Navarro a la Galeria Miscelánea

annaïs miró

La Galeria Miscelánea del carrer de Guàrdia, 10 de Barcelona acollirà, del 8 de març al 2 d’abril de 2017, l’exposició Binomio de l’artista barceloní Marcos Navarro, nascut l’any 1986 i actualment resident al País Basc. La seva és una pintura que representa, a través d’un seguit d’imatges impactants i amb una veu molt personal, a personatges salvatgins, elements botànics primitius i gens controlats per la mà de l’home, animals que suggereixen sempre una connexió mística i una mirada retrospectiva al gran concepte de l’evolució. Marcos Navarro reflexiona visualment sobre la posició de l’espècie humana en relació amb el seu propi passat, present i futur. El vincle existent de l’ésser humà amb els animals, les plantes o els minerals i, sobretot, les moltes maneres com s’afecten mútuament. Navarro no pretén en cap moment que la seva obra traslladi cap missatge directe a l’espectador, però sí que li planteja preguntes i li proposa reflexions a l’entorn de la condició humana i del seu medi natural. La superposició del canon social al lliure pensament, l’equilibri entre el real i l’imaginari, és present en aquest treball de superposició d’espècies influenciat per les subcultures urbanes de la ciutat natal de l’artista, Barcelona. I també per la natura salvatge del mar del País Basc. Una bella mostra d’art plàstic que també podria sortir de les galeries i exposar-se al carrer, formant part integradora d’aquesta natura humana urbana i alhora selvàtica que tots portem a dins des que el món és món.

Etiquetes: Binomio · Galeria Miscelanea · Marcos Navarro