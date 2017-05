La pintura retromoderna de Jaume Estartús a l’espai artístic David Bardía

La Galería David Bardía, c/de Villanueva, 40 de Madrid, dedica aquests dies una exposició individual al pintor barceloní Jaume Estartús.

“El pintor barceloní Jaume Estartús, habitual en el fòrum artístic de Madrid, exposa una segona part de la seva sèrie People (2014 – 2017), en la qual sembla sentir-se a gust ja que anuncia el seu tancament amb una futura i tercera part de People, centrada en les escenes del cinema clàssic. Una sèrie fecunda a força de petits quadres en blanc i negre, amb pinzellades puntuals en color, gairebé sempre monocrom per ressaltar o subratllar el blanc i negre inicial, o més aviat la infinita gamma de grisos que comporta.

Resulta singular i curiós en un pintor, que va començar amb l’expressionisme abstracte, com ha derivat al seu gust per la figuració ben dibuixada i visual. Si analitzem en rigor, no és el primer artista ni de bon tros que ha derivat de l’abstracció expressionista, lírica o geomètrica, a la figuració com retrobament amb la natura, la realitat o la memòria. Aquí hi ha els casos eloqüents de Philip Guston, Avigdor Aridka o Pancho Ortuño. La saturació de l’abstraccionisme o la nostàlgia del model real porta a aquests artistes, entre els quals es troba Jaume Estartús, a reprendre la figura com a dinamitzadora de la seva pintura.

Dit això, no obsta perquè l’artista torni quan vulgui o com vulgui de nou al abocetamiento o l’abstracció en els seus quadres. L’art és per sobre de tot llibertat, i el bon artista no s’avé als dictats del galerista, el mercat o la moda. El bon col·leccionista ho sap.

Tornem a People II de Jaume Estartús (Barcelona, ​​1949) per contemplar una obra feta majoritàriament de petites escenes d’uns 21 x 29 cm -per prendre una de les seves mesures habituals- o poc més, llevat d’excepcions com “Hora Punta” ( 116 x 89 cm). El pintor recrea escenes de gènere, preses en general d’antigues fotografies que li donen un aire retro-modern a la seva pintura.

Igual que en el muntatge de la pintura, en l’exposició que té lloc a la madrilenya David Bardia Fine Art Gallery, els temes de l’obra s’articulen al voltant de Ciutats, Eros, Cinema, Marines, o personatges de la vida quotidiana, on no falten els nens amb la gràcia i la picardia dels Poulbot (1879 -1996) parisencs. Certa crítica social es desprèn d’algunes obres, però és sobretot l’humor i / o la picardia el que sacseja alguns dels quadres per colpejar el políticament correcte i fins a la mateixa solemnitat de l’art i la cultura. Catalunya és territori de grans artistes i excel·lents agents de l’humor.

Amb el petit format, Jaume Estartús sembla convidar-nos a apropar-nos al quadre i prendre-ho en el seu tradicional accepció de la finestra que convida a mirar a través, a seguir la seqüència de llums i ombres en una sèrie que, per triar el blanc i negre, es familiaritza amb el nocturn i les sèries negres de la novel·la, el còmic o el cinematògraf.

Jaume Estartús estima tant la seva sèrie People, que l’ha volgut deixar registrada en un extens i exhaustiu catàleg, on s’acullen totes i cadascuna de les imatges i seqüències de les obres que constitueixen aquesta rica i extensa sèrie del pintor barceloní.” (Carme Valero)

A la imatge, pintura de Jaume Estartús.

