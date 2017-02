La pintura mediterrània dels germans Moscardó a L’Arcada de Blanes

annaïs miró

La Galeria d’Art L’Arcada, situada al Passeig de Dintre número 11 de Blanes, acull l’exposició Moscardo’s. Pintura mediterrània amb obres dels germans Ramon i Josep Moscardó, que es podrà veure del 17 de febrer al 16 de març de 2017. Aquests bessons són dos clàssics de la pintura postimpressionista que, al llarg dels anys, han anat ampliant el seu registre amb formes cubistes i expressionistes en una pintura que penetra en la complexitat del color i la llum tant en atmosferes de dia com de nit, tant en espais exteriors com en botigues o cafeteries. Fidels al natural, a través de dibuixos poc definitis però virtuosos i valents, els germans Moscardó converteixen la pintura en màgia propera a la faula. Les seves són dues maneres d’interpretar temes i llocs perfectament reconeixibles però alhora amb matisos diferents. Cadaqués, Blanes, Nova York, el circ o les barques passen pel sedàs de la mirada de cada un dels germans i ens mostren una visió optimista de l’entorn i els viatges. Aquesta pintura amb referències fauves, es mostra sempre expressiva i dialogant amb l’espectador. És entenedora i oberta a la presència de la figura i del paisatge. Un costumisme encertat i deliciós que sent la nostàlgia i la fa present en els espais que representa a tot color, a tota llum i sense amagatalls secrets.

Etiquetes: L'Arcada Blanes Moscardó Mediterrani