La pintura evanescent d’Ignacio Tovar arriba a la Galeria Rafael Ortiz

annaïs miró

Del 14 de març al 17 de maig de 2017, a la Galeria Rafael Ortiz de Madrid, al carrer Mármoles, 12, el pintor i fotògraf sevillà Ignacio Tovar presenta l’exposició Así suceden las cosas. Membre privilegiat de la generació que va saber trencar amb els esquemes de la tradició tan arrrelats a Sevilla, Ignacio Tovar (Castilleja de la Cuesta, 1947) es troba en una lluent maduresa artística. La seva pintura ha sabut evolucionar des d’una subtil abstracció, influenciat pels americans, amb Rotko al capdavant, passant per les seves particulars referències de procedència diversa fins a desembocar en uns inquietants esquemes plàstics. La seva obra planteja, amb una gran economia de mitjans, els molts arguments d’una estètica colorista, equilibrada i plena de contenció que deixa un regust de veritat artística.

En aquesta mostra s’hi reuneixen les pintures realitzades per aquest artista plàstic durant els dos darrers anys. Potser la diferència més significativa respecte la seva obra anterior radica en el fet que ara es tracta de peces individuals i no pas de díptics com ens tenia aconstumats. Ignacio Tovar és el pintor que reflexiona sobre els espais buits, creant una atmosfera més nebulosa i menys figurativa o narrativa on la importància ja no recau en els contrastos cromàtics dels seus treballs anteriors sinó en les profunditats espacials que es generen en un mateix color. L’obra pictòrica de Tovar és una invitació clara a pensar, sense demanar-nos res més, a pensar en nosaltres mateixos a través de la contemplació dels matisos del color. La seva és una pintura introspectiva i, per extensió, la introspecció també hauria de ser la predisposició de l’espectador dels seus quadres. Introspecció és, en Tovar, exploració de la capacitat ideal de l’art, la de generar emocions. L’exposició es complementa amb les darreres fotografies d’Ignacio Tovar en què el pretext de la natura morta li permet treballar amb la llum i les seves textures, jugant a crear atmosferes que basculen entre la realitat i la fantasia, entre el possible i l’impossible, entre la hipòtesi i la teoria. Ignacio Tovar, un artista que fa temps va escollir la suggerència com un credo per a la seva obra, i va trobar la inspiració en la poesia del flamenc. Tovar no vol carregar d’artificis el recorregut: cada vegada és més partícip de la senzillesa.

