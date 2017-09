La pintura emocional de Callum Innes a Ivorypress

Ivorypress, carrer Comandante Zorita 48 de Madrid, presenta del 14 de setembre a l’11 de novembre In Two la primera exposició en solitari de Callum Innes en aquest espai que recull les seves pintures i aquarel·les més recents.

L’any 2016 Ivorypress va publicar el llibre d’artista Edges, per al qual l’artista va crear nova obra per a la sèrie LiberArs. Innes entén la pintura com un procés additiu on la superfície de la tela comença a moure i fluir quan -un instant en què acostes la mirada- comença la vida emocional de la pintura. Les seves obres evoquen el dividit camp d’un experiment perceptual en el qual una imatge és dirigida a l’hemisferi dret del cervell i una altra a l’esquerre.

L’obra recopilada en aquesta exposició és gairebé escultural i criptogràfica, no completament monocrómica cadascuna es converteix en una confecció única de textura i lluminositat. Està plena de limitació apresa i abandonament sensorial.

Callum Innes (1962, Edimburg, Escòcia) és un dels pintors abstractes més destacats a tot el món. Va estudiar dibuix i pintura a Gray ‘s School of Art de 1980 a 1984 i llavors va completar un títol de postgrau a Edinburgh College of Art, el 1985.

El treball de Innes està present en nombroses i importants col·leccions púbiques per tot el món, entre les quals s’inclouen: la Tate Gallery de Londres, Anglaterra; el Kunstmuseum de Bern, Suïssa; les National Galleries, el Solomon R. Guggenheim Museum de Nova York, EUA o el Centre George Pompidou de París, entre altres.

A la imatge, “CI W 29 ” de Callum Innes © Callum Innes

Etiquetes: Callum Innes · Ivorypress