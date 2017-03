La pintura dramàtica de Jia Aili al CacMàlaga

annaïs miró

Del 17 de març al 18 de juny de 2017, el Centre d’Art Contemporani de Màlaga, al carrer d’Alemanya s/n de Màlaga, acull la primera exposició de l’artista xinès Jia Aili. Reunirà gairebé trenta pintures i diversos materials per una vitrina. L’exposició abasta deu anys de creacions de l’artista. Jia Aili és un dels pintors emergents xinesos més destacat que reflecteix en les seves obres els canvis dramàtics produïts en la societat xinesa contemporània. L’artista juxtaposa característiques contemporànies amb un estil tradicional figuratiu. Els paisatges abstractes, fragmentats, sovint interromputs per objectes que semblen anar a la deriva, són en realitat una clara reflexió sobre ell mateix, més que de la societat actual. Les seves obres, inundades de paisatges apocalíptics amb una paleta de negres, grisos i blaus provoquen profund sentiment de commoció i evoquen una admiració cap al sublim. Persones ofegades per la solitud perdudes entre diferents avenços tecnològics conviden l’espectador a reflexionar sobre el paper de l’ésser humà al planeta. Xina actualment presenta mutacions culturales entre la tradició mil·lenària i la seva transició econòmica i cultural cap a l’occidentalització artística des de finals de la dècada dels 80. Artistes xineosos actuals treballen una mirada crítica als processos de descolonització política, com a resultat de les migracions i desplaçaments de poblacions senceres del camp a la ciutat, en una ràpida inserció dins d’un nou capitalisme. La violenta penetració del consumisme global en l’economia mixta, converteix el ciutadà xinès que emigra del camp, en un subjecte-objecte que garanteix amb la seva feina un status quo més capitalista que comunista. A la Xina de la posrevolució cultural, el món artístic proposa una relectura històrica que es permeabilitza amb la mundializació a les megaciutats que endeguen un creixement alienador i una feina massiva, maquinitzada, que anul·la l’individu.

Etiquetes: CAC Màlaga. Centre d'Art Contemporani de Màlaga (CAC) · Jia Aili