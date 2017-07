La pintura de Josep Miralles a Benedormiens

Primera exposició d’estiu a les sales municipals d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro, amb una retrospectiva pictòrica de Josep Miralles de l’1 al 30 de juliol (de dimarts a divendres 18-21 h i caps de setmana i festius 11-13 h i 18-21 h), en entrada lliure i gratuïta. La inauguració de la mostra és demà dissabte 1 de juliol (20 h) amb la presència de l’artista i amb motiu de mostra, organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, es presentarà el catàleg commemoratiu editat pel consistori.

En el text de presentació el crític d’art Jaume Fàbrega es refereix així a l’artista i a la seva obra: “de formació acadèmica i professor de Belles Arts (Benimàmet, País Valencià, 1944), a la dècada dels 80 practica una figuració basada en la figura humana, però que surt dels marges de l’academicisme. De fet, la seva pintura té en compte grans corrents contemporanis, com el constructivisme, l’expressionisme, el futurisme i sobretot el cubisme… Tant en clau de representació històrica com de la pura abstracció. Als 90, aproximadament, fa un salt sorprenent cap a una figuració de caràcter muralista- tot i que pinta sobre tela, amb acrílic-, i inclou grans formats, a manera de retaule allargat”.

Afegeix també: “arran d’una sèrie de viatges -el Marroc, l’Índia, Sud-amèrica a partir del 2000-, la seva obra fa un gir sorprenent cap a l’abstracció matèrica, tot i que no abandona mai la figuració. Les obres d’aquesta època estan caracteritzades per la tècnica del collage i la matèria. Fa servir teixits procedents d’aquests països que inclouen també elements trenats, cordills, llaços procedents de les haimes del desert, xarpelleres, cartó ondulat, cosits, brodats… La superfície, d’aquesta manera, adquireix volum, però aquest es troba perfectament integrat, com si tot plegat fos un tapís. Els temes al·ludeixen a l’emigració i les pasteres, però en canvi sovint el cromatisme es viu, vibrant i brillant. Ens parla de la identitat, l’emigració, el depassament, la diversitat i el respecte, el sofriment i l’esperança”.

I conclou: “l’equilibri entre la passió i la contenció, és un dels trets més distintius de la pintura de Josep Miralles. També hi ha construcció -i fins constructivisme geomatitzant, estructures, interseccions, plànols diferenciats, etc.- i una abstracció molt ben construïda i mai gratuïta. Una obra, finalment, que és impossible que ens deixi indiferents, tant per la seva perfecció tècnica com per una temàtica que, al capdavall, parla del nostre món i de tots nosaltres”.

Més enllà de les mostres temporals, el Castell de Benedormiens, també ha consolidat, a la planta superior, un espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art configurat per les obres que han donat els artistes que hi ha exposat durant tres dècades. També hi ha habilitat un segon espai per mostrar-hi de manera estable el projecte artístic commemoratiu del quinzè aniversari del Museu de la Nina de Castell d’Aro; la personalització en mesures humanes de la figura de la nina tradicional catalana, La Pepa, que van fer dotze artistes de renom.

Etiquetes: Castell de Benedormiens · Josep Miralles