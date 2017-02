La pintura de Fumiko Negishi arriba a la Galeria Quatre

Després de més de deu anys pintant de l’abstracte al concret, Fumiko Negishi, una artista abstracta que recrea paisatges onírics d’un món flotant, presenta a Galeria Quatre una vintena de pintures en què apareixen figures inconcretes, taques coloristes i un blanc absorbent.

Al contrari del que feia per encàrrec per a Antonio de Felipe per a qui pintava a raó de quatre hores diàries celebrities com Audrey Hepburn o Marilyn Monroe, o conegudes icones com el refresc internacional Pepsi o espanyols com les Meninas, ara emergeix per al gran públic una artista fins ara invisible amb cor abstracte que somia amb els ulls oberts.

Ahir Fumiko rebia als convidats a peu de galeria i en companyia de la seva parella i també artista Carlos Muñiz de la Arena, al costat dels galeristes Miguel i David Castillo, que han fet possible la seva arribada a València fins al dia 6 de març.

Peces que se situen entre 800 i 6.000 €, treballades en acrílic sobre taula i sobre tela (seda i cotó), que van tenir ocasió de descobrir en aquesta première els convidats assistents a l’esdeveniment com els artistes Claudio Zirotti amb Trini García, Pepe Romero, Mª José Torrent, Jordi Machí o Jarr, Rafael del Castell i Dorothy, Pilar Marcellán, Jose Morales, Toni Guerola o Ana Ramírez entre d’altres.

La seva força i realisme ens conviden a recórrer els somnis més personals de l’artista japonesa, on mostra un pop-art light amb icones que creen diferents paisatges plens de bellesa i dolçor amb un caràcter interpretatiu i obert a l’espectador.

Paisatges que dialoguen entre si sorprenent l’espectador amb el color, l’aigua, altaveus, llengües mentideres, cercles, taques …, una sèrie de quadres que es poden visitar a la galeria carrer de la Nau 25 fins a primers de març.

Fotos Eva Ripoll.





