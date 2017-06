La periodista i comissària Marisol Rodríguez al comitè seleccionador de SWAB

La periodista cultural, curadora i investigadora independent, Marisol Rodríguez formarà part de nou comitè seleccionador de Swab Barcelona, que estarà a càrrec d’escollir les galeries internacionals i nacionals que formaran part del programa general de la seva propera edició de desè aniversari.

Rodríguez és també editora i fundadora de Mono Edicions. Actualment, treballa com a freelance per Confabulario, the cultural supplement de l’Universal a Mèxic, Lletres Lliures i altres edicions i pàgines web a Mèxic i fora.

Preguntada sobre què és allò que més l’interessa d’un artista nou, respon que “crec que la categoria de novetat és esmunyedissa i molt complexa. En tot cas hi ha treballs que em sorprenen, independentment de que siguin executats per joves, vells, artistes vius o morts. Valoro particularment aquelles expressions que són capaces d’abordar el món amb agudesa crítica, un coneixement més enllà del que és superflu de la història i que tenen molt sentit de l’humor.

La Fira Internacional d’Art Swab Barcelona se celebra del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.

