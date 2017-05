“La Pemba torna a Goli” al Celler Brugarol i als Cinemes Girona

Els dies 5 i 6 de maig es duen a terme dues preestrenes més del documental La Pemba torna a Goli que aviat s’estrenarà a TV3. Totes dues projeccions inclouran un debat posterior amb el director i la protagonista del film.

La primera preestrena es farà el dia 5 de maig a les 18 h al Celler Brugarol de Palamós (c/ Camí a Bell-lloc, 63, Palamós, Girona). Organitza, Focus Engelhorn. La segona preestrena, es farà el dia 6 de maig a les 20 h als Cinemes Girona de Barcelona (carrer de Girona, 175). Organitza, Casa Asia.

La Pemba torna a Goli és una coproducció de Jopergon i TV3, que s’ha rodat a l’Himàlaia nepalès durant la passada tardor i que mostra com és la vida en una comunitat xerpa alhora que presenta a la seva protagonista com a exemple d’integració i superació.

Pemba, una xerpa de l’Himàlaia, l’ètnia nepalesa mundialment coneguda per donar suport als alpinistes als cims més alts de món. Però ella mai ha escalat muntanyes; ella és una cantant de música folklòrica que va marxar del seu país a causa de la Guerra Civil que aquest va patir als anys 90 i que va començar una nova vida amb la seva família a Taradell, a la comarca d’Osona. La Pemba, però, decideix, vint anys després, emprendre un viatge de retorn a la seva aldea natal, Goli, situada en una recòndita vall al cor de l’Himàlaia i totalment desconnectada del progrés, per organitzar un concert i descobrir què queda del paradís on va créixer. En el seu viatge de retorn per celebrar aquest concert, ens ensenyarà, a través de deu personatges que viuen allà; la grangera, el monjo, la professora, el bruixot, el guia de muntanya, etc., com és la vida en un dels indrets més remots i mítics del planeta.

La pel·lícula compta amb el suport del Departament de Cultura, l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Roses, l’Ajuntament d’Olot, l’Ajuntament de Taradell, Focus Engelhorn, Peralada Vins i Caves, i els mecenes del Verkami.

