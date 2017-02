La Patagònia lluminosa de Karina Chechik a l’Espai Cruz Bajo

annaïs miró

Del 21 al 27 de febrer de 2017, l’Espai Cruz Bajo, al carrer Don Ramón de la Cruz, 15, de Madrid, i dins el marc de la setmana de la Fira Internacional d’Art Contemporani, ARCOmadrid 2017, acull la mostra de l’artista argentina Karina Chechik (tenint en compte que enguany Argentina és el país convidat). Chochik presenta la seva exposició Cartas de la Patagonia, presentada per primera vegada l’any 2015 dins la retrospectiva italiana TERRA geografie di viaggio. La poètica de l’argentina es concentra en obres que evoquen, de manera fonamental, l’arquitectura religiosa i la llum com a components essencials. La llum, element que estructura tota la posada en escena, tant des del pictòric com des del conceptual, fa referència a la espiritualitat, ja sigui individual o col·lectiva, i transcendeix la dimensión d’allò purament religiós. Aquesta idea adquireix iconicitat en l’obra de Chechik, instal·lant-se en les construccions espirituals per antonomàsia: esglésies, catedrals, mesquites i sinagogues; però també hi figuren les ciutats llum, els boscos llum, els museus i biblioteques llum. Chechik posa en joc la multiplicitat i la superposició de disciplines. L’obra de Karina Chechik cita la llum, aludeix a l’espiritualitat, a allò essencialment humà, i entreteixeix tots aquests conceptes apropiant-se de la història de l’art. Les seves arquitectures de la llum comencen a ser aleshores arquitectures de la transcendència. És important la presència de la fotografia a la primera etapa del procés creatiu. En una segona instància, la mateixa imatge és desplaçada al camp de la gràfica, específicament la fotocòpia; ambdós mecanismes permeten la reproducció indefinida. Amb la intervenció de la pintura a l’etapa final, transforma la imatge en una peça única i original.

Etiquetes: ARCO2017 · Patagonia