La nostàlgia de Mayte Vieta a la Galeria Vilaseco

Del 6 d’abril al 26 de maig de 2017, la Galeria Vilaseco, al carrer Padre Feijoo, 5, de La Corunya, presenta l’exposició Nostalgia de l’artista Mayte Vieta. Els paisatges presents a l’exposició sedueixen l’espectador a la contemplació de la bellesa, visió de llocs desolats, on sempre hi ha un objecte o una persona. Durante anys, Mayte Vieta ha anat arxivant fotografies del seu món quotidià, mirant de capturar aquell instante precís per tornar-lo ara al present. A l’exposició ha realitzat una selecció per a mostrar aquestes seqüències com una picada d’ullet del temps, Irrepetible. Una petita selecció dels moments viscuts i inacabables, ja que la sèrie mai no estarà completa, atès la immensitat del passat. Mayte Vieta (Blanes, 1971) estudia pintura i escultura a l’escola Massana, de Barcelona. Com a formació complementària obté diverses beques: Beca Generalitat de Catalunya, Barcelona. Projecte “Górgolas”, París, 1994-95. Beca GENCAT creació i pensament contemporani. Generalitat de Catalunya 2005 i Beca ENDESA, Terol, el 2009-2011. L’obra de Mayte Vieta forma part de nombrses col·lccions públiques i privades, com la de la Generalitat de Catalunya, Fundació Banesto, CAB de Burgos, Pilar Citoler de Madrid, ARTIUM de Vitoria i Abdul Aziz de Dubai, entre d’altres. Amb aquesta exposició Mayte Vieta convida l’espectador a recórrer l’espai i el temps a través de la fotografia i l’escultura. Un viatge cap a la nostàlgia, davant una impossible totalitat de la vida, ens condueix al buit, l’absència, la presència i l’incompletesa. Un estudi complex de llenguatges i materials.

Etiquetes: Escultura · Galeria Vilaseco · Mayte Vieta · pintura