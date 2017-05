La Nit dels Museus atreu més de 175.000 persones

Els 87 centres de Barcelona i l’Àrea Metropolitana que el dia 20 de maig a la nit van obrir les seves portes amb motiu de la Nit dels Museus, han rebut la visita de 176.364 persones. Els de l’Àrea Metropolitana (L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan Despí) han acollit 16.246 visitants, fet que consolida La Nit dels Museus com a esdeveniment cultural de Barcelona i l’Àrea Metropolitana. Alguns dels espais més visitats han estat: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb 9.553; el Recinte Modernista de Sant Pau, amb 8.625; el MACBA, amb 7.326; CosmoCaixa, amb 7.068; El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), amb 6.922; el Museu Marítim de Barcelona, amb 6.856; el CCCB, amb 6.177; el Museu d’Arqueologia de Catalunya amb 5.662, i el Born CCM amb 5.556. D’altra banda, els 11 espais del MUHBA han rebut un total de 12.050 visitants. Els equipaments que s’han unit a la iniciativa enguany han rebut: 2.073 visitants l’Espai Bombers del Parc de la Prevenció de Barcelona; 118, l’Estudi Fotogràfic Centelles, i 400 la Torre de la Creu de Sant Joan Despí. De la mateixa forma, al nou itinerari “El Baluard del Migdia”, del Servei d’Arqueologia de Barcelona, han assistit 275 persones i “Barcelona i el correu. Una passejada virtual per la història postal i filatèlia”, proposada per la Col·lecció filatèlia Ramon Marull, amb 334 visites esdevé el primer espai virtual a la Nit dels Museus de Barcelona. En aquesta desena edició també s’ha consolidat la col·laboració entre museus i fàbriques de creació. La ruta temàtica “Creació & Museus”, que agrupa els museus que proposen alguna acció conjunta amb les Fàbriques de Creació. La Nit dels Museus és una iniciativa del Ministeri de Cultura francès que va néixer l’any 2005 i està promoguda pel Consell d’Europa i aplega més de 4.000 museus. A Barcelona, alguns museus van començar a participar-hi l’any 2006, i des de l’any 2008, l’Institut de Cultura dona suport coordinant l’activitat i promovent una campanya de comunicació conjunta per a la ciutat i l’àrea metropolitana.

A les imatges, a dalt el Museu del Disseny i a sota Fabra i Coats.







Etiquetes: Nit dels Museus 2017