La Nit de les Revistes i la Premsa en Català premia a tres figures internacionals

L’Espai Endesa de Barcelona va acollir la IV edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, l’acte anual dels editors de revistes, premsa i mitjans digitals que aplega tot el sector. Enguany la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals ha optat per un nou format de premis i ha premiat a tres personalitats internacionals dels àmbits de la Comunicació, la Societat i la Cultura que han contribuït, amb la seva feina quotidiana, a col·locar Catalunya al mapa; a més dels premis a Millor revista, Millor digital i Millor mitjà de premsa local i comarcal.

Segons el president de l’APPEC, editors de revistes i digitals i vicepresident de la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa i Revistes i Mitjans Digitals, Germà Capdevila, “els editors de premsa, revistes i digitals estem cridats a jugar un paper rellevant en la construcció del nou país, informant, explicant, criticant, analitzant, celebrant” i ha destacat que “els nostres mitjans són un altaveu imprescindible per a una cultura i una llengua que encara tenen molt de camp per córrer. Som la veu de creadors, pensadors, artistes, científics, ciutadans, homes i dones, nens i grans, que s’emmirallen en les nostres publicacions, que es veuen reflectits i representats pels continguts que els oferim en cada número, en cada edició”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha excusat la seva presència a través d’un vídeo ha remarcat el “bon moment” que gaudeixen les revistes i la premsa en català que “han sabut fet la migració adequada a tot l’entorn tecnològic i han garantit una bona presència de la llengua catalana a la nostra societat”. Puigdemont també explicat que “el país viu moments de profunda internacionalització, del que és, de la seva reivindicació i també de la seva llengua” i ha agraït la tasca de la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals en l’aposta per la internacionalització dels guardons que avui s’han lliurat. La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell ha remarcat que les capçaleres representades a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català “ajuden a cohesionar i vertebrar el país perquè feu una feina indispensable per Catalunya” i “ens hem de sentir orgullosos de la diversitat de publicacions que tenim que és una riquesa que hem de protegir perquè treballeu fent premsa de qualitat i en la llengua pròpia del país”. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha tancat l’acte reivindicant “l’exemple de pluralitat i el sentit crític de la premsa catalana”, una premsa que “visibilitza el territori i construeix l’imaginari col·lectiu”.

Premis internacionals

Pel que fa als premiats, el polític socialdemòcrata alemany, Bernhard ‘Felix‘ von Grünberg ha rebut el Premi en la categoria de Societat, el compositor i músic letó, Mārtiņš Brauns, el de Cultura i la corresponsal de la CCMA al Pròxim Orient, Txell Feixas, el de Comunicació. Von Grünberg ha desitjat als catalans “que Europa i els habitants d’Europa els facin costat perquè aquesta confrontació (entre Catalunya i Espanya) afecta els principis polítics i democràtics de tots” i ha assegurat que en un moment on a Europa hi ha cada cop més règim autoritaris “és una molt bona notícia veure moviments democràtics naixents en alguns països”. Per la seva banda, Brauns ha fet un repàs a la història del seu país i a com la música ha tingut una vital importància en moments clau de la independència dels països bàltics i ha assegurat que és “molt feliç de poder compartir amb vosaltres la cançó de llibertat de la meva gent”. En la categoria de Comunicació, Txell Feixas, ha recollit el premi i l’ha compartit amb els seus companys de corresponsalia, Oriol Andrés i Tariq Saleh, “dos grans periodistes amb dues formes de llegir el món i d’entendre’l”, i amb “els protagonistes de les històries que expliquem els corresponsals” que ajuden a apropar una realitat, la del Pròxim Orient, “llunyana i complexa”. Feixas també ha defensat la feina dels corresponsals i ha assegurat que cal consolidar i protegir la xarxa de corresponsalies de la CCMA “per preservar aquesta mirada des de l’exterior tan necessària en aquests moments”.

Premis a revistes, digitals i premsa local i comarcal

En l’apartat de mitjans de comunicació, la Nit de les Revistes i la Premsa en Català ha premiat a la publicació Petit Sàpiens com a millor revista, La Comarca d’Olot, com a millor mitjà de premsa local i comarcal i Somgarrigues.cat, com a millor mitjà digital. Els mitjans La Vila (Baix Montseny), Mètode (Universitat de València) i Llengua Nacional (Associació Llengua Nacional) han sigut reconeguts per la seva trajectòria de 25 anys.

En el decurs de la vetllada, els assistents també han pogut triar la millor portada de revista i de premsa, entre les finalistes triades per votació popular. S’han endut els premis la Revista de Banyoles, en categoria de premsa i El Tatano en categoria de revista.

L’acte ha estat presentat per l’escriptor Màrius Serra i ha comptat amb la música d’Andrea Motis.

