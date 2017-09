La Nit de l’Art, inaugura la temporada artística a Palma

La nit del 23 de setembre, Palma es convertirà en l’epicentre artístic de l’arxipèlag balear gràcies a la Nit de l’Art, un esdeveniment que inaugura la temporada artística a Palma. Galeries i museus estaran oberts al públic des de les 19 a les 23 hores per celebrar aquesta versió mallorquina de la “Nuit Blanche”, la nit artística que celebren diverses ciutats del món.

La Nit de l’Art, que se celebra des de 1997, compleix en aquesta edició 21 anys. La iniciativa va sorgir de les pròpies galeries de Palma que van voler compartir l’entusiasme amb què s’iniciava la temporada. En aquest temps, l’esdeveniment s’ha convertit en tot un referent cultural d’aquesta ciutat estretament vinculada amb l’art ja que Palma és la ciutat espanyola amb més galeries d’art contemporani. Dos dies abans, el dijous 21 de setembre a les 19 hores, L’Associació de Galeries Art Palma Contemporani organitza la taula rodona “Art in the cities. Talks on fairs “al Caixa Fòrum.

Ubicades la majoria al centre històric de Palma, durant la Nit de l’Art, 10 galeries d’art obriran les portes amb noves exposicions, obres, instal·lacions i actuacions artístiques que marcaran la temporada. Les galeries d’art que participen a La Nit de l’Art són:

AAba Art Lab: “Mine yours ours hers” y “A poster a day” de Alex Proba.

Addaya Centre d’Art Contemporani: Colección de Tamara Van San. Galeria Fran Reus: “Miseria Contemporánea” de Nauzet Mayor.

Galeria Horrach Moyà: “The Freeing Series” de Marina Abramovic.

Kewenig Palma: Colección de A.R. Penck.

L21: Colección de Valerie Krause. La Caja Blanca: “Icb Guest Artist Programme” de Yara El-Sherbini y Samira Eskandarfar.

Galeria Maior – Palma: “El límite ubicuo” de Pedro Calapez.

Pelaires Centre Cultural Contemporani: “Partituras para instrumentos de percusión” de Carlos Amorales.

Galeria Xavier Fiol: Colección de Melvin Martínez.

A més, totes aquestes galeries poden gaudir molt més gràcies a una nova iniciativa anomenada IntroArt, uns recorreguts guiats per les galeries d’art de Palma que contribueixen a interpretar les obres, a conèixer en profunditat als seus autors ia desxifrar el llenguatge que amaga l’art contemporani . Les visites tenen un preu de 15 € i estaran disponibles dimarts, dijous, divendres i dissabte durant tot l’any.

La capital balear és, sens dubte, un dels llocs amb més tradició i història pel que fa a museus es refereix. Molts dels grans artistes del nostre país van passar llargues etapes de la seva vida a Palma, enamorats de tot el que envolta la ciutat i buscant la inspiració i màgia per desenvolupar les seves obres. Entre els artistes que van passar per Palma destaca Joan Miró, del qual es conserva una de les col·leccions més importants a l’interior de la residència que posseïa a Palma, a la Fundació Pilar i Joan Miró. Un altre dels museus d’art contemporani de la ciutat és Es Baluard, en el qual destaquen les obres de creadors com: Andy Warhol, Rebecca Horn, Picasso, Joan Miró o Santiago Rusiñol, entre d’altres. També l’art contemporani té presència a la Fundació Joan March, un antic palau privat de Palma del segle XVII que acull exhibicions permanents d’alguns dels millors artistes contemporanis espanyols: Joan Miró, Salvador Dalí o Juan Gris, entre d’altres.

Etiquetes: AAba Art Lab · Addaya Centre d'Art Contemporani · Galeria Horrach Moya · Galeria Maior – Palma · Galeria Xavier Fiol · Kewenig Palma · L21 · Pelaires Centre Cultural Contemporani