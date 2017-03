El Museu de la Garrotxa d’Olot presenta del 3 de març al 2 d’abril La nit de Jean Marcel Sené, conegut com a Sham le peintre. A La Nit parla d’espiritualitat, de la vida tangible i de la intangible, i de les diferents dimensions espirituals. “Les meves obres són així… hi ha una expressió còsmica molt poderosa per canviar-nos o transformar-nos el fet material que som a el fet espiritual que hauríem de ser”.

