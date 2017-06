La natura segons Osvaldo Giuliani a l’Eurostars i-Hotel 4*

L’artista argentí Osvaldo Giuliani presenta la seva exposició Cuestión de piel a Eurostars i-Hotel 4 * de Pozuelo d’Alarcón (Madrid); una mostra que convida a apreciar la bellesa de la natura a través d’obres realitzades amb paper Braille i textures vegetals. La inauguració tindrà lloc el divendres 16 de juny a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència de l’artista.

Cuestión de piel submergeix l’espectador en el món natural, on regnen la terra i les llavors. Fragments vegetals que sorgeixen de les profunditats del paper Braille, despertant el desig de recórrer amb les puntes dels dits.

En paraules de la historiadora de l’art, Gugui Rodríguez Estévez, “el cor del cactus és suau, llis, no sap d’espines. La beina que abans recobria les fulles de la palmera no s’ha rebutjat, està reconvertida en textura. El paper s’ha tornat so que ressona en el pensament del lector, murmuri com el de les fulles que cauen, però també soroll de la poda, de la tala de l’arbre que es fa paper i permet que la paraula es faci signe per tornar a sonar. ”

Osvaldo Giuliani (Buenos Aires, 1969), es defineix com “un amant de la natura i de l’art” que compon peces realitzades en ikebana, quadres, instal·lacions i intervencions en la natura. Des de 1994 ha participat des de llavors en diferents exposicions nacionals i internacionals.

L’exposició es pot visitar fins al 28 d’agost.

