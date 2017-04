La natura de Marta Duran i Marisa Benjamim a La Destil·leria

annaïs miró

La Destil·leria Espai Cultural de Mataró, al Camí Ral la Mercè, 282-284, acollirà, del 29 d’abril al 8 de juny de 2017, l’exposició Flors i violes de les artistes Marta Duran i Marisa Benjamim, dues exposicions que comparteixen la natura com a font d’inspiració. Duran és artista i biòloga de formació. Atura el temps per copsar la bellesa d’una natura que canvia més de pressa. La seva temàtica són les flors i els jardins. Una natura que canvia més de pressa del que voldríem. El cromatisme dels seus paisatges i el joc de textures tant en els olis com en els acrílics creen el seu llenguatge particular, a cavall entre la figuració i l’abstracció, que s’emmarca dins d’un impressionisme informal. La temàtica de l’exposició de Duran són, doncs, les flors i els jardins, la natura en majúscules. Una natura que beu de l’obra d’artistes com ara Twombly, A. Kiefer, Barceló i, en general, l’Escola Alemanya d’Expressionisme. Paral·lelament a l’exposició, l’artista dirigirà el 20 de maig un taller adreçat a persones de totes les edats, això sí, amb «ganes de color». El taller consistirà a pintar en directe un «jardí flotant» amb el suport de models al natural o fotografies. La portuguesa Marisa Benjamim és una artista difícil de classificar perquè segurament va bastant més enllà de la interdisciplinarietat. El vídeo, el dibuix, la fotografia, les instal·lacions, les performance, cap suport li és aliè per explicar el que per ella és fonamental: l’amor a la natura, la seva font d’inspiració. L’espai de l’artista conforma una cuina entesa com a espai de relació, diàleg i de creació, un lloc de la memòria i un laboratori. El seu interès artístic per la caiguda de les fulles (en els dibuixos), les flors comestibles (en les performance), la seva història, així com la cuina com a espai social, constitueixen el focus de l’obra de l’artista. En el format que Benjamim ha triat per mostrar la seva obra a La Destil·leria hi trobarem, per exemple, objectes rars de cuina, de laboratori, quadres amb flors (de tota mena) flors seques, receptacles amb flors i plantes aromàtiques, gerres i objectes amb flors estampades o dibuixades. L’arquitectura de la galeria recorda un hivernacle i ofereix una llar temporal adequada per a les seves plantes. La preparació culinària és una part important de la pràctica artística de Benjamim.

