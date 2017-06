La mostra “EU Mies Award 2017″, prorrogada

La Fundació Mies van der Rohe prorroga fins al proper 11 de juny l’exposició EU Mies Award 2017 que inclou maquetes, textos, esbossos i plànols de les obres de la present edició del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2017.

L’exposició, instal·lada al Palau Victòria Eugènia al recinte firal de Montjuïc, és una excel·lent oportunitat per veure a Barcelona la millor arquitectura d’Europa realitzada en els últims dos anys. Els visitants podran també descobrir l’espectacular espai industrial del Palau Victòria Eugènia, que data de 1929 i que s’ha obert per primera vegada al públic amb motiu de l’exposició organitzada per la Fundació.

Entre tots els projectes destaquen el dels estudis holandesos NL architects i XVW Architectuur (la rehabilitació de DeFlat Kleiburg) i el dels belgues MSA/V+, (Navez l’edifici de 5 habitatges socials) que el passat divendres 26 de maig van rebre el Premi EU Mies Award i el premi a l’Arquitecte Emergent respectivament, en una edició marcada pel reconeixement a la rehabilitació d’edificis ia l’habitatge col·lectiva. Un cop acabada la seva estada a Barcelona, l’exposició ‘EU Mies Award 2017′ viatjarà al voltant d’Europa i a altres llocs a nivell internacional durant els propers 18 mesos, amb una primera parada al Palau de Belles Arts de Brussel·les Bozar al setembre de 2017.

A més, ja està a la venda el nou catàleg del Premi que acompanya l’exposició i que és una compilació de totes les obres nominades en la present edició i que permet una lectura transversal sobre el que ha passat a Europa en els últims dos anys des del punt de vista de l’arquitectura. Una suma de diferents fragments d’arquitectures, de teixits urbans, de ciutats, de territoris. Un ampli panorama d’arquitectures de mides, materialitats i estratègies diferents i úniques, que alhora comparteixen el fet d’estar emplaçades al territori europeu. Està dividit en dos volums separats i alhora complementaris: “The Compilation” que mostra totes les obres nominades i “The Jury Selection” que presenta els seleccionats, finalistes i guanyadors escollits pel jurat.

La Fundació Mies van der Rohe va ser creada el 1983 per l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu inicial de portar a terme la reconstrucció del Pavelló Alemany, dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich per a l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. La Fundació porta a terme diferents activitats, però entre totes elles destaca l’organització, conjuntament amb la Comissió Europea, del Premi d’arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, un dels premis més prestigiosos d’arquitectura a Europa.

A la imatge, exposició “Mies Award2017″. Foto: Anna Mas.

Etiquetes: EU Mies Award 2017 · Fundació Mies van der Rohe