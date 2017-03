La “Mostra basada en els sentits i la xocolata” al Col·legi d’Aparelladors

El Col·legi d’Aparelladors de Vic (Rambla Passeig, 71) acull a partir del dia 24 de març, la Mostra basada en els sentits i la xocolata en què la dissenyadora vigatana Teresa MO -nom artístic de Maria Teresa Montells Oms, amb una llarga trajectòria com a modista i estilista- exposa el vestuari artístic i d’alta costura que ha ideat a partir de diverses obres d’art. Així, l’exposició inclou vuit espectaculars vestits dedicats a l’obra dels pintors Pablo Picasso, Rohtko, Josep Vernis, J. Uribe Robert i dos més inspirats en el poeta Joan Brossa i treballats amb decoracions de xocolata. També hi ha els esbossos i dibuixos utilitzats per a seva la confecció. “Crec que el fet de poder explicar tot el procés de creació del vestuari és la millor manera de tancar el cicle d’aquesta mostra que tant ha donat de si”, afirma MO. La mostra es va estrenar l’any passat a Barcelona i ha passat per diferents espais de la ciutat de Vic.

De cara al futur, MO es planteja la creació d’una nova mostra “seguint la mateixa línia” però centrada en el món de la dona “donada l’acceptació i repercussió de la iniciativa”. De moment, tot i que no té encara decidits els noms de les artistes que inspiraran els seus vestits, cita a “Artemisia Gentileschi, pintora italiana del Barroc, i també alguna artista catalana i russa”. La dissenyadora preveu l’estrena de la nova mostra per l’any que ve.

