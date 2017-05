La “Mnémesis” de Lobo Blanco a Espronceda, Center for Art and Culture

Espronceda, Center for Art and Culture (Carrer d’Espronceda 326) de Barcelona, presenta Mnémesis, el nou projecte de l’artista Lobo Blanco (Huelva, 1975), comissariat per Maribel Navarro, que s’inaugura el 9 de maig a 2/4 de 8 del vespre i es pot veure fins al 16 de maig.

Rafael Lobo Blanco porta la tradició del pinzell a la sang des que el seu besavi va iniciar la decoració de la cadira d’estil sevillà cap a l’any 1842, un treball artesanal que el mateix artista també realitzava fins que decideix viatjar per Europa per conèixer els diferents discursos plàstics de cada país i generar així el seu propi estil.

Després llicenciar-se en Belles Arts per la Universitat de Sevilla, Lobo Blanco pinta, fotografia i recorre a la instal·lació com a suport per plasmar la fascinació que sent pel record. L’ofici heretat i la cadira tradicional de boga són elements dels quals es nodreix i que simbolitzen l’evocació i la por de la pèrdua. La Mneme ­­–entesa com la memòria viva o espontània– i la hypom-nema –com l’acció de recordar– són principis que utilitza per expressar la seva atracció per rememorar, i salvar així la seva història personal.

Lobo Blanco presenta a Espronceda un projecte multidisciplinari, amb representacions recopilades a mode d’arxiu, collages que generen una nova mirada a través d’allò antic, i la cadira -sempre la cadira- com a gènesi. Així, aconsegueix reunir diversos moments viscuts, el carrer on jugava de nen, la finestra de Luisa, la cinta mètrica groga del cosidor de la mare, el calaix de pintures… Elements quotidians que configuren la seva història i que doten de sentit a la mostra on Lobo Blanco aconsegueix transformar la memòria i el record en creacions plàstiques i visuals.

Rafael Lobo Blanco ha presentat la seva obra a Sevilla, Huelva, Londres, Venècia, Roma i Bielorússia. El seu treball forma part de les col·leccions del Museu de Santa Clara, a Zafra; Museo de Artes y Costumbres, a Sevilla; Ajuntament de Galaroza i la Acadèmia Militar de Minsk, a Bielorússia.

