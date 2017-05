La memòria de Gabriella Bettini a la Galeria Silvestre

annaïs miró

Del 13 de maig al 30 de juny de 2017, la Galeria Silvestre, al carrer Reial, 60-62 de Tarragona acull l’exposició La memoria de los intentos de la pintora Gabriella Bettini (Madrid, 1977). La dislocació visual de les pintures de Bettini ens obliga a mirar dues vegades i ens situa en un lloc incòmode. Més enllà del simple paisatge que s¡hi observa, la segona lectura crítica sobre la qual es deté l’artista ens fa remoure. El paisatge pot ser també el lloc de la barbàrie, no només de l’aparent delectança. El paisatge com a testimoni del que ha passat és una lectura inversa a la que feien els pintors del segle XVII. Aquesta mirada plena de prejudicis que portaven d’Europa i reproduïen en les seves obres, aquí passa a convertir-se en una segona mirada crítica, necessària per entendre el paisatge (social) del continent. La duresa de mostrar-lo així, com a reflex i metàfora de crims massius a Amèrica Llatina, recorda el treball de Teresa Margolles, que al 2013 retratava els arbres que en les ciutats mexicanes havien estat testimonis de la violència. Però en les obres de Bettini res no obstaculitza, en un primer moment, la contemplació estètica del paisatge, que mostra en totes les seves possibilitats pictòriques, amb un gran domini de la tècnica per part de l’artista.

