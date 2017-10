“La Maison” de Guillermo Mora, premi La Paraula Pintada al millor llibre d’artista

La quarta edició del premi La Paraula Pintada al millor llibre d’artista, que concedeix la Fundació Ankaria, ha recaigut en Guillermo Mora (Alcalá d’Henares, 1980) per la seva obra La Maison, una peça fruit de la combinació de dos llibres entrellaçats (La Maison Tellier, de Guy de Maupassant, i L’espagnol, de Bernard Clavel) i coberts per pintura que formen un sol objecte.

El jurat del premi ha atorgat a més dos segons guardons, que han recaigut en Rosell Meseguer (Oriola, 1976), per la seva obra Carbó dolç, i en Beatriz Díaz Ceballos (Oviedo, 1971), pel projecte Custòdia. De la mateixa manera, i per primera vegada en la vida d’aquest premi, s’ha volgut premiar la feina d’un jove creador per fomentar la producció de llibres d’artista. La guanyadora en aquesta categoria ha estat Beatriz Gregores (Vigo, 1995).

Etiquetes: Beatriz Díaz Ceballos · Bernard Clavel · Guy de Maupassant · Rosell Meseguer