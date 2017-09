La màgia de la matemàtica de la història, d’Alexandre Deulofeu

El dia 30 de setembre els Amics de La Casa Màgica de Santa Cristina d’Aro iniciaran la sisena temporada amb la conferència-col·loqui La màgia de la matemàtica de la història a càrrec de Juli Gutiérrez, historiador i enginyer agrícola.

En el transcurs de l’acte es presentarà el llibre “La matemàtica de la història: Alexandre Deulofeu o el pensador global” del mateix Juli Gutiérrez. També es parlarà de prediccions que va fer l’empordanès Alexandre Deulofeu, com per exemple la desintegració soviètica, la reunificació alemanya, l’expansió xinesa, el desmembrament d’estats europeus, l’ègida d’una Alemanya forta, … El 2029 es produirà la desintegració de l’estat espanyol? S’acabarà la conferència parlant de les eines per la nova consciència catalana.

L’acte, La màgia de la matemàtica de la història, tindrà lloc a les 8 del vespre a la sala d’exposicions “la Caixa” de Santa Cristina d’Aro. Organitzat per l’entitat cultural Amics de La Casa Màgica, comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, “la Caixa”, Skäl Internacional de Girona, els Serveis Territorials de Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, EcoRegió i La Casa Màgica–col·lecció Xevi.

Etiquetes: Alexandre Deulofeu · Juli Gutiérrez · La Casa Màgica