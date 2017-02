“La llum i el barri” de Gerard Quintana al Restaurant 4 Gats

El Restaurant 4 Gats acull l’exposició de Gerard Quintana sota el nom de La llum i el barri. Així, el menjador principal del Restaurant 4 Gats esdevindrà, un cop més, una sala d’exposicions que exhibirà l’obra fotogràfica del cantant que romandrà exposada al públic durant tot el mes de febrer.

Aquesta mostra enceta un mes en què el cantant gironí tindrà un paper ben destacat en el 120è aniversari de 4 Gats, ja que el 19 de febrer Quintana serà protagonista de l’Hora del Conte solidari, l’activitat solidària en què una cara famosa de la cultura catalana explica un conte a petits i grans i en la que els diners recaptats es destinen íntegrament a la Fundació Comtal de Barcelona.

L’artista de Sopa de Cabra exposarà per primer cop una obra basada en una col·lecció de fotografies en blanc i negre on els contrastos i la personalitat esdevindran els protagonistes de la mostra.La iniciativa busca consolidar el restaurant en un referent en la cultura catalana, un espai per realitzar tertúlies i un lloc que doni la possibilitat d’exposar obres de diferents artistes. En el seu moment, personalitats com Pablo Picasso o intel·lectuals catalans com Santiago Rusiñol i Ramon Casas feren de

Els 4 Gats un punt de trobada i debat. En el cas de Picasso l’any 1899, per exemple, amb tan sols 17 anys, va realitzar la seva primera exposició pictòrica individual al 4 Gats. Així, 120 anys després l’establiment en commemoració del seu aniversari –es va inaugurar el 12 de juny de 1897– convida durant els propers dotze mesos a un personatge públic a exposar la seva obra de pintura, dibuix o fotografia durant les primeres tres setmanes de cada mes.L’aniversari de 4 Gats inclourà, a més, tot un seguit d’activitats que se celebraran al llarg dels 12 mesos de 2017 i que tindran com a comú denominador la cultura –concretament la pintura, la fotografia i la literatura–, la gastronomia i la solidaritat.

Etiquetes: Gerard Quintana · Restaurant 4 Gats