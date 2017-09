La llum destructora de Grospierre a l’Alarcon Criado

annaïs miró

Del 29 de setembre al 18 de novembre de 2017, la Galeria Alarcon Criado, al carrer Velarde, 9, de Madrid, acull l’exposició Heliosophia de l’artista Nicolas Grospierre. El primer grup d’obres, Heliographia, són composicions geomètricas abstractes realitzades sobre grans superfícies de vellut. El que podria semblar una obra pictòrica és l’acció directa del sol durant alguns mesos alterant el to monocrom del vellut. Tècnicament es tractaria d’una mena de fotografia sense paper, sense pel·lícula, sense càmera, essent la incidència de la llum solar sobre la superfície l’únic principi actiu d’aquests treballs. La segona sèrie d’obres, Heliópolis, és un conjunt de fotografies d’edificis modernistes de diverses parts del món, amb el denominador comú que tots han estat destruïts. Aquestes fotografies pertanyen al famós arxiu “Modern Forms” que l’artista compila des de fa gairebé dues dècades. Aquí la llum és una força destructiva que fa desaparèixer davant els nostres ulls edificis que en la realitat ja no existeixen. Tots dos projectes reivindiquen la paradoxa de la destrucció com a acte creatiu, el capital simbòlic de la destrucció d’un objecte.

