“La literatura que ens construeix”, amb Albert Soler

L’Institut d’Art i Espiritualitat Sean Scully a Santa Cecília de Montserrat acull el 12 de maig de 2017 a les 19.30h. la lectura meditativa de textos literaris “La literatura que ens construeix” a càrreg d’Albert Soler.

Albert Soler (Vilanova i la Geltrú, 1963) és Doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1991). Professor de literatura catalana medieval, s’ha especialitzat en la literatura catalana del segle XIII, sobretot en Ramon Llull. És autor de les edicions crítiques del Llibre de l’orde de cavalleria (1988), del Llibre d’amic i amat (1995), del Romanç d’Evast e Blaquerna (2009) i del Llibre de contemplació en Déu (2016). Ha publicat el llibre Ramon Llull as a Vernacular Writer: communicating a New Kind of Knowledge. És membre de la comissió editora del Patronat Ramon Llull, del Centre de Documentació Ramon Llull, i ha dirigit el Nou Glossari General Lul·lià. Ha estat director del Departament de Filologia Catalana de la UB entre 2009 i 2013.

A la imatge, el Doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona Albert Soler.

