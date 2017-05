La jungla de Julia Benz a la Plastic Murs

annaïs miró

Del 5 de maig al 9 de juny, la Galeria Plastic Murs, al carrer Dènia, 45, de València, acull l’exposició In a while crocodile de l’artista Julia Benz. Plastic Murs presenta per primera vegada a Espanya l’obra de la jove artista alemanya que es desborda en composicions on la base abstracta s’enreda amb allò vegetal, una natura sense forma i un magma plàstic que triomfa cromàticament sobre la geometria que és un record urbà. Contraposat a l’aparent caos de taques, brillantors i records vegetals (plantes, fulles) la síntesi de grafismes, trames i elements formals que subratllen el retolador i els plans geomètrics desplega una intensitat sense forma des del centre de les composicions que recorda l’esquema cubista i unes paraules de Juan Gris: “Pintar és preveure, preveere el que passa en el conjunt del quadro introduint tal forma o tal color”. Així sembla que es van orquestrant aquestes composicions, seguint les pròpies regles salvatges d’una expressió selvàtica que en ocasions s’estén sobre els murs a manera d’instal·lació i sobre edificis. Entre tots els elements vegetals que Julia Benz plasma als seus llenços, mentre figures geomètriques i elements urbans sorgeixen de la jungla, no passen desapercebuts unos “humans”. Als quadres amb colors més foscos s’hi aprecien “humans”, sense expressió, ni sexe, tapats de cap a peus i amb una mascareta. Les mateixes figures d’humans apareixen “clean up the jungle or walking” (netejant la selva o caminant) sense una identitat aparent però que Benz porta visualitzant des dels 16 anys.

