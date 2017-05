La ironia de l’obra de Jordi Lafon a El Quadern Robat

annaïs miró

Del 8 de juny al 30 de setembre de 2017, a la Galeria El Quadern Robat, al carrer Còrsega, 267, de Barcelona, acull l’exposició Aquí no passa res de Jordi Lafon. Artista multidisciplinario y docente. L’obra de Jordi Lafon, de caràcter poètic i optimista, ens presenta diversos elements quotidians, que si bé formen part de l’imaginari cultural col·lectiu, juxtaposats i plantejats de forma inusual desconcerten a l’espectador oferint-li l’oportunitat de replantejar certs aspectes de la seva pròpia rutina i, per tant, dels imputs ètics i educatius pels que es mou el conjunt social al qual pertany. Aquesta experimentació tècnica i conceptual el condueix a introduir la poesia en les seves produccions, especialment en els títols, el que li permet afegir un nou nivell de significació que uneix tant allò llegit com allò mostrat per sortir de les normes i crear-ne d’altres de noves per oferir-nos una nova forma de veure llegir la nostra contemporaneïtat.

