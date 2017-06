La instal·lació “transition” d’Adrián Torres dóna la benvinguda a l’IVAM

El director de l’Institut Valencià d’Art Modern, José Miguel G. Cortés, i l’arquitecte Adrián Torres Astaburuaga (València, 1982), han presentat Transition, la intervenció arquitectònic-artística efímera que se situa en l’esplanada de l’IVAM fins el pròxim mes d’octubre.

“Es tracta d’un projecte per a transformar l’entrada del museu en un espai més habitable, més verd i més interactiu. Per a l’IVAM és una prioritat participar en el debat sobre l’ordenació dels espais públics de la ciutat i ampliar els límits del museu cap a zones no habituals, com és el cas de l’esplanada”, ha destacat el director de l’IVAM.

Aquesta intervenció forma part de la línia d’actuació artística denominada IVAM produeix que compta amb artistes que realitzen una obra ex profeso per al museu i que romanen exposades durant un període limitat. “Volem comptar amb la col·laboració d’artistes que poden aportar alguna cosa a aqueix debat sobre els espais públics”, ha explicat José Miguel G. Cortés.

“La peça porta per títol Transition perquè és la noció que vivim en aquests temps convulsos. La construcció contínua del present és el concepte que està darrere d’aquesta intervenció”, ha comentat Adrián Torres sobre la seua instal·lació, que pot recórrer-se en el seu interior. “Volem que la peça funcioni com a escenari, àgora, taller, plataforma d’exposició o simplement punt de descans”, ha assenyalat.

Etiquetes: Adrián Torres Astaburuaga · IVAM · José Miguel G. Cortés