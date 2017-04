La instal·lació efímera de Kel Domènech a l’Espai KD

annaïs miró

L’artista besaluenc Kel Domènech crea una instal·lació efímera durant els actes de la Processó dels Dolors a Besalú, que aquest any compta amb la presència de l’expresident de la Generalitat Artur Mas i Gavarró. Aquest any la Processó dels Dolors de Besalú incorpora un nou pas commemorant els 1000 anys de l’arribada de la Veracreu amb les relíquies de la Roma. El nou pas traurà públicament la Veracreu pels carrers de Besalú durant l’acte de la processó (divendres a les 21:00 h). L’artista local ha volgut reflexionar sobre aquest fet, la transcendència històrica que suposa i la conscienciació dels habitants del moment excepcional creant una instal·lació que es descobrirà al showroom situat dins el circuit de la processó. s’ha barrat l’entrada de la galeria amb 100 metres de cadena i s’ha fet el muntatge en el seu interior. En paraules del propi Domènech: “Per prendre consciència del moment històric, a dins l’EspaiKD hem obert les portes de l’infern de bat a bat per deixar anar les bèsties de les tenebres. Sortiran a la llum per asseure’s a taula i contemplar astorades el pas de les relíquies sagrades. De vegades les persones fem accions i participem en actes de manera aliena a la seva importància, aquesta acció pretén fer reflexionar internament als participants, fer-los-hi remoure la consciència i despertar sentiments amagats i desconeguts per al propi individu”. L’acció que es desmuntarà completament un cop finalitzats els actes de la processó s’emmarca dins la col·lecció Performance de l’artista. En la instal·lació hi ha participat l’escultor i vídeo-creador Adolf Manzanares amb la seva col·lecció de màscares hiperrealistes i obscurantistes. L’acció es documentarà amb una gravació de Manzanares des de l’interior de l’escena en forma de curt.

