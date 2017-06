La imatge temps de Michel Roy a l’Espai Tactel

annaïs miró

Del 23 de juny al 4 d’agost de 2017, l’Espai Tactel, al carrer Dénia, 25, de València, acull l’exposició Fade to Grey de l’artista Michel Roy. Concebre un espai arquitectònic com si fos un de cinematogràfic. No perquè es presenti davant nostre una tramoia sinó perquè cada element ens condueix a d’altres imatges: stills, captures… Desconeixem si aquestes peces són documentació prèvia al rodatge o es tracta de la pròpia pel·lícula en expansió per l’espai. Finestres. Imaginaris familiars i en conflicte. Davant la noció del cinema concebut com a imatges fotogràfiques ens trobem amb el fet que el que predomina en la imatge text. Una cosa que podem identificar amb els orígens del cinema però que, com assenyala Deleuze a La imagen tiempo, està també present en la nostra cinematogràfica, tant en la moderna com en la quotidiana. La fotografia, sobretot quan es vincula al relat, està més entrellaçada amb la paraula que el que els tòpics preconitzen. El contingut del vídeo, com el de la resta de peces de l’exposició, ens remeten a una estratègia plantejada per l’artista des dels anys 90, la de no generar altres imatges sinó simplement ‘posar la seva mirada’, seleccionar. Aquesta recol·lecta de moments, com els instants que composen la nostra memòria, està carregada de soroll, deteriorada i distorsionada, efecte que s’enfasitza pels sistemes utilitzats per tal d’enregistrar-les: captures d’imatge, decoupages, fotocòpies.

