La II Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Girona amplia la durada

Girona acollirà del 27 de març a l’1 d’abril la segona edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil, impulsada per la Fundació Llibreria Les Voltes, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. La fira té la voluntat d’ajudar pares i educadors a incentivar l’hàbit de la lectura en els seus fills i alumnes. En aquesta edició s’han programat actes des del 27 de març fins a l’1 d’abril, augmentant així la durada respecte a la primera edició, que va tenir lloc durant un sol dia. Les activitats se celebraran en diferents espais de la ciutat, tot i que la Fira, pròpiament dita, tindrà lloc el divendres 31 de març i el dissabte 1 d’abril a la plaça de Catalunya.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratllat que “aquesta iniciativa és un projecte ambiciós que té l’objectiu d’incentivar la lectura en la població més jove, una fita que des de l’Ajuntament de Girona també ens fem nostra”, alhora que ha valorat que “més enllà d’aquesta tasca educativa, oferim també una opció més de cultura i oci per a les famílies”. Per la seva banda, el director de la Fundació Les Voltes, Joan Matamala, i l’organitzador de la Fira, Josep Planas, han explicat les activitats que es portaran a terme en aquesta segona edició.

Des de fa unes setmanes, les activitats dinamitzadores prèvies, a la Fira, que finalitzaran aquest divendres, ja s’han posat en marxa sota la iniciativa “Excuses”, en la qual s’han proposat tres idees a les escoles que s’han inscrit per tal de promoure la lectura entre els alumnes. “Quin munt de llibres” és la primera “excusa”, una idea que promou l’assoliment de reptes particulars a cada centre educatiu. Sumant els centímetres dels gruixos dels llibres llegits han d’aconseguir l’altura del repte escollit entre elements que els són familiars, com el Cul de la Lleona o les “lletres toves”. Aquest repte individual de cada centre es transforma després en un repte col·lectiu que suma tots els participants i que vol aconseguir fites com l’alçada de la Catedral o el Pirulí.

La segona “excusa” és l’activitat “Booktubers“, en què es repta els alumnes a fer una ressenya audiovisual, d’un minut de durada, d’un llibre que els hagi agradat i publicar-la al Youtube. Durant la Fira s’aniran reproduint una selecció de les presentacions. L’última proposta és la “Geolittera“, un projecte d’un grup de filòlegs que consisteix en escriure en una pedra una cita literària d’algun llibre que els hagi impactat i dipositar-la en un indret concret on, després d’indicar-ne la geolocalització al web de Geolittera, altres persones la puguin trobar. Al llarg dels dos dies de la Fira les pedres quedaran exposades al públic.

La resta d’activitats tindran lloc del 27 al 30 de març amb diferents debats, conferències i tallers per tal de donar arguments, idees i eines tant a educadors com a pares per tal d’ajudar a crear l’hàbit de la lectura. Les xerrades i tallers tindran lloc a l’Auditori Josep Irla i a la sala de lectura de la Casa de Cultura. La plaça de Catalunya acollirà la Fira a partir del dia 31 de març a les 9 h del matí, en què s’organitzaran visites guiades per la fira a les escoles, amb inscripció prèvia, i s’allargarà fins dissabte 1 d’abril a les 18.30 h de la tarda amb una actuació musical.

A la imatge, presentació de la fira.

Etiquetes: II Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Girona · Joan Matamala · Josep Planas · Marta Madrenas