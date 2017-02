“La idea d’un signe”, amb art etnogràfic africà de la col·lecció Sánchez-Ubiria

Des del 15 de febrer, el Centre d’Art Alcobendas acollirà l’exposició La idea d’un signe que uneix dos importants fons de la col·lecció Sánchez-Ubiria. El primer està compost per obres d’art contemporani i el segon per peces etnogràfiques procedents d’Àfrica.

Tant la col·lecció d’art contemporani com la d’art africà són excepcionals. La segona és considerada una de les més importants en l’àmbit mundial i, exceptuant una poques peces, mai s’ha exposat a Espanya en tota la seva plenitud com ara ocorrerà al Centre d’Art Alcobendas. Inclou més de mig centenar de peces d’art tribal africà entre les quals destaquen un grup de pensadors Nok en terracota; una parella, un part i una maternitat Djenne, també en terracota; màscares Gitenga, Penja, Igbo, Punu, Yoruba, Fang i Senufo; braçalets Masai i Fon, o parella d’anells Djenne.

L’exposició La idea en un signe manlleva una cita del llibre El pensament salvatge de l’antropòleg Claude Levi-Strauss. Des de començaments del segle XX, quan els primers avantguardistes van quedar fascinats per les formes de les màscares i les estatuetes que provenien del continent africà, s’ha tractat en nombroses exposicions de posar en relació l’art occidental contemporani amb aquests objectes que havien estat tancats a les vitrines o amagats en els magatzems dels museus etnogràfics i antropològics i que ara ocupen les galeries dels museus d’art. Aquesta recerca d’afinitats entre un tipus de producció i un altre tenia a veure també amb una recerca de l’origen, això que en algun moment es va anomenar primitiu.

La idea en un signe pren moltes de les estratègies utilitzades en les exposicions que han buscat aquestes afinitats per relacionar els fons africà i el contemporani de la col·lecció Sánchez-Ubiria, al·ludint a assumptes com la continuïtat de les formes, els usos dels materials, la idea de fetitxe, la presència del ritu, l’artista com xaman, el pensament salvatge davant del científic, entre d’altres, al mateix temps que en paral·lel es construeix, a través d’altres imatges i textos que funcionen com notes al peu, una amb text a aquesta narrativa i s’al·ludeix al que ha deixat oblidat.

Sergio Rubira, professor d’Història de l’Art a la UCM, director de la revista internacional de fotografia Exit i crític d’art de El Cultural d’El Mundo, és el comissari de l’exposició que es podrà visitar del 15 de febrer al 6 de maig al centre d’Art Alcobendas.

Etiquetes: Centre d'Art Alcobendas · Sánchez-Ubiria