La història del tabac cubà al Museu del Suro

El Museu del Suro de Palafrugell, Placeta del Museu del Suro s/n, presenta del 26 de maig al 24 de setembre l’exposició El fum imprès, que recupera la història del tabac cubà a través de la col·lecció de vitoles, etiquetes, caixes d’havans i altres elements litogràfics de la indústria tabaquera cubana. L’exposició ha estat produïda per la Fundación Joaquín Díaz, la Fundació Ernest Morató, i el Museu del Suro de Palafrugell i ha estat comissariada per la investigadora de l’havanera Teresa Pérez Daniel, propietària d’aquesta col·lecció conservada en dipòsit a la fundació de l’important etnògraf castellà Joaquín Díaz, a la localitat d’Ureña (Valladolid).

L’exposició està formada per 64 gravats litogràfics de la indústria tabaquera cubana, datats entre 1837 i 1940. Entre altres peces, es podran observar vitoles, segells i marquillas que, a partir de la segona meitat del segle XIX, les companyies tabaqueres van començar a estampar a la capses dels havans purs per garantir les seves marques, evitar les falsificacions i millorar la presentació dels seus productes. L’ús del cigar pur va augmentar notablement al segle XVIII. Entre els anys 1833 a 1845 el tabac era la indústria més important de Cuba, després de la canya de sucre, atesa la reconeguda qualitat del tabac cubà, fet que va afavorir un increment de les exportacions dels cigars elaborats a l’illa. Tant el cultiu com la indústria tabaquera, es van estendre pels cinc continents. Al principi, es van envasar a granel en grans quantitats (5.000 o 10.000 cigars), però en augmentar els fraus i les falsificacions en la comercialització, es va decidir empaquetar-los en quantitats de 50 o 100 unitats, en petits manats o bé en caixes de fusta de cedre.

La majoria de gravats que es poden observar en aquesta exposició pertanyen a la Companyia Litogràfica de L’Havana. L’exposició recupera una part de les història d’aquelles mítiques marques cubanes i dels seus fundadors, autèntics pioners de la indústria tabaquera cubana, en gran part espanyols, o dels seus descendents, emigrats a Cuba des d’Astúries, Canàries, Catalunya o Galícia.

Algunes de les marques més importants que es poden observar en l’exposició són: Partagás, de Jaume Partagàs (1845), La Corona de Perfecto López (1845), Romeo y Julieta, d’Inocencio Álvarez (1875), La Eminencia, de Ramón Allones, Flor de Cuba, de Manuel Valle Álvarez (1860), Henry Clay de Julián Álvarez y Juan A. Bances (1850), Larrañaga, d’Ignacio Larrañaga (1834) etc.

A la imatge, cartell de l’exposició “El fum imprès”.

