“La Guerra” segons Idoia Montón, a La Escocesa 

natàlia lloreta

La pintora basca Idoia Montón, artista en residència a La Escocesa, inaugura l’exposició La Guerra el 21 d’abril a partir de les 7 de la tarda. Montón explica La Guerra, així: “Genero imatges en les quals, els elements que hi intervenen em permeten reflexionar sobre el món, sobre la realitat social, sobre els temps contemporanis; és una mena de tesi filosòfica no racional. Les imatges funcionen com a forces d’antipoder i les intueixo com a producte social, com a antagonisme polític, com a desobediència feminista”.

Per la seva banda, l’artista Javier Peñafiel defineix així el treball de Montón: “M’ajuda a interactuar amb la proliferació de presents en què s’ha convertit la nostra cognició, m’aïlla, efectivament, de la pantalla total de la comunicabilitat del capitalisme en la seva fase de genocidi financer, em porta a una zona inestable on puc inhibir-me de la immediatesa: aquesta gran norma conducta”.

Durant la inauguració hi ha música en directe amb els grups Perlita i Meconi. L’exposició es pot visitar fins al 7 de maig a l’Espai M de La Escocesa al carrer Pere IV, 345 de Barcelona.

Etiquetes: Idoia Monton · Javier Peñafiel · La Escocesa