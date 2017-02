“La gravetat de les coses”, una selecció transfronterera de la Col·lecció Artium”

Artium, Centre-Museu Basc d’Art Contemporani, presenta La gravetat de les coses, una exposició que continua l’estela de nombroses institucions culturals de tot el món en favor de la llibertat de moviment de les persones i contra l’onada de censura i pèrdua de valors que és notícia en els últims temps. L’exposició està integrada per obres de 16 artistes, totes elles de la Col·lecció Artium, procedents de països musulmans, de Llatinoamèrica i d’Àfrica, àrees del món assenyalades pels vetos, els murs i les tanques i la migració forçada per la guerra i la pobresa. L’exposició romandrà oberta a l’Avantsala de Artium fins al 19 de març i l’entrada és gratuïta.

Divuit obres de setze artistes pertanyents a la Col·lecció Artium formen part de La gravetat de les coses. A la llista es troben creadors de països de majoria musulmana, com els iranians Siah Armajani i Shirin Neshat i libanesos com Akram Zaatari, Emily Jacir i Rayyane Tabet; llatinoamericans com els cubans Kcho, José Bedia i Wilfredo Prieto, els guatemalencs Aníbal López i Regina José Galindo, els mexicans Artemio, Enrique Chagoya i Moris, l’argentí Miguel Ángel Ríos, i el xilè Alfredo Jaar; i africans com el congolès Thonton Kabeya. Moltes de les seves obres fan referència precisament a assumptes que estan en l’origen d’alguns dels problemes més apressants en el món contemporani: la guerra, la violència, la manca de llibertats i la pobresa, entre d’altres.

Segons ha explicat el director de Artium, Daniel Castillejo, “la profunditat d’una col·lecció com la nostra permet reaccionar de manera gairebé instantània davant de situacions que considerem que mereixen un posicionament per part del Museu. Artium, no ho oblidem, és una institució contemporània, atenta a tot el que succeeix en el món, no només al que afecta exclusivament a l’art i els artistes, sinó també als canvis i les amenaces a la convivència i el progrés social “.

Castillejo ha indicat que “en els últims mesos s’ha aguditzat un problema que afecta de manera important a avenços que s’havien realitzat amb gran esforç en dècades passades. Separar, construir murs, abandonar a la seva sort a milers de persones afectades per guerres i conflictes, limitar el dret de les persones per ser “diferents”, és un risc davant del qual també el món de la cultura està reaccionant”.

En aquest sentit, cal recordar per exemple que el MoMA de Nova York ha modificat la seva exposició permanent per mostrar obres d’artistes procedents de països vetats en l’ordre executiva del president Trump i que nombroses organitzacions del món de la cultura de tot el món, inclòs el Comitè Internacional de Museus i Col·leccions d’Art Modern (CIMAM), del qual Artium és membre, han mostrat la seva protesta a través d’una declaració col·lectiva ..

En aquest sentit, el director de Artium ha afirmat que “dins de les nostres possibilitats i aprofitant la flexibilitat d’actuació que ens dóna la Col·lecció Artium, hem volgut aportar la nostra veu amb aquesta exposició, La gravetat de les coses, integrada fonamentalment per artistes d’origen musulmà i llatinoamericans, posant l’accent també en problemes que ens afecten directament, com el tancament de fronteres als refugiats”.

A les imatges, a dalt, Shirin Neshat. Sèrie Rapture, 1999. Argazkia. Fotografia Bilduma pribatua. Col·lecció Particular. A sota, Regina José Galindo. Neteja Social, 2006. Argazkia. Fotografia Bilduma pribatua. Col·lecció particular.





Etiquetes: Artium · La gravetat de les coses