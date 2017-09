La gran exposició de ‘Joc de Trons’ inicia la seva gira mundial

La exposició oficial de la sèrie obrirá les seves portes el 28 d’0ctubre al Museu Marítim de Barcelona, avinguda de les Drassanes s/n. La nova experiència interactiva de més d’1.000 metres quadrats, inspirada en la sèrie de gran èxit d’HBO i formada per imatges impressionants i objectes fascinants, donarà als visitants la possibilitat de veure en primera persona attrezzo, peces de vestuari y decorats originals d’aquesta revolucionària sèrie.

Game of Thrones: The Touring Exhibition permetrà a fans de tot el món experimentar l’art i submergir-se a l’univers artístic de ‘Joc de Trons’ mitjançant l’exposició pública més extensa feta mai fins ara. Gràcies a una combinació única d’entorns immersius, espais interactius i contingut multimèdia, els visitants podran gaudir de les mítiques terres de Poniente i Essos, i reviure els judicis i les tribulacions dels nobles i del poble, que lluiten per sobreviure a l’ombra del Trono de Hierro.

A l’exposició hi haurà varies zones de temàtica dinàmica que representaran diverses localitzacions de la sèrie i en les quals es mostraran peces de vestuari, attrezzo, armes i armadures en un entorn immersiu: els paisatges hivernals del Norte, el Camino Real envoltat d’arbres i els majestuosos escenaris de Desembarco del Rey; la ciutat conquerida de Meereen amb els seus quarters de guerrers Inmaculados i els fidels de la Casa Targaryen; escenaris emblemàtics de la misteriosa Casa de Blanco y Negro, el Castillo Negro, llar de la Guardia de la Noche, i les glaçades terres de Más allá del Muro. L’espectacular peça central de l’emblemàtic Salón del Trono de Hierro, on els visitants podran visitar la seu del poder de Los habitantes de Poniente en tot el seu esplendor.

A la imatge, cartell (detall) de “Game of Thrones: The Touring Exhibition”.

Etiquetes: Joc de Trons · Museu Marítim