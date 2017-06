La sala d’exposicions temporals del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Empúries, Empúries-l’Escala, acull del 30 de juny al 24 de setembre del 2017 Empúries, la gran empresa arqueològica de J.Puig i Cadafalch 1908-1923. A partir de principis d’octubre, l’exposició itinerarà a la seu del MAC a Barcelona.

L’exposició està dedicada a les excavacions d’Empúries, com a projecte arqueològic emblemàtic comandat per Josep Puig i Cadafalch, en el marc de la commemoració del 150 aniversari del seu naixement.

Aquesta mostra, que es completarà amb l’edició d’un catàleg, s’articula en dos espais: el primer, mostra com a tema introductori el temps de les grans excavacions i l’efervescència de la recerca en arqueologia clàssica del Llevant a l’Occident Mediterrani, les característiques del projecte Empúries i una breu semblança de la figura de Puig i Cadafalch.

El segon àmbit, més ampli, es desenvolupa l’empresa arqueològica emporitana en cinc subàmbits: els precedents a les excavacions oficials, iniciades el 1908, per part de la Junta de Museus de Barcelona; qui en foren els promotors i els principals actors que hi van prendre part; segueix un ampli espai destinat a explicar l’evolució dels treballs i les grans troballes que es van realitzar, com l’estàtua d’Asclepi; la projecció emporitana de les excavacions, vista des del doble vessant de la difusió acadèmica i la difusió al públic general i escolar; i finalment, el paper del museu, tant pel que va a la construcció de l’edifici, com a les peces que s’hi mostraven.

Un dels atractius de l’exposició serà veure algunes de les peces que han esdevingut emblemàtiques d’Empúries, com el cap de la dama flàvia o el mosaic dels peixos, a la vegada que es podrà veure la gran maqueta de la Neàpolis, elaborada als anys 20, que s’ha restaurat amb motiu d’aquesta exposició.

A la imatge, J.Puig i Cadafalch al jaciment arqueològic d’Empúries.

