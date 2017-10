La geometria silenciosa de Santiago Serrano arriba a Puxagallery

Puxagallery, Santa Teresa 10 de Madrid, presenta a partir del 2 de novembre Fos a blanc de Santiago Serrano.

Després d’una dècada on les seves exposicions es van enfocar a l’obra gràfica, Santiago Serrano torna a la pintura amb més força que mai a través d’un projecte inèdit, titulat “Fos a blanc” i realitzat entre 2016-2017 per a la seva presentació exclusiva en Puxagallery. Les obres recullen tots els sabers del veterà autor toledà partint de bastidors quadrats en diversos formats la ortogonalitat es reinterpreta mitjançant estructures metàl·liques que desborden el quadre, llançant el nou himne d’aquest abanderat de la pintura. Són equivalències, dissonàncies, ritmes, buits, silencis, memòries i altres ressons de la seva febril ascetisme que, entre la tradició barroca i el «less is more», plasmen nocions i tensions extretes de l’espai habitat.

Membre destacat de la gran fornada artística que va sorgir a Espanya entre 1970 i 1980, Serrano ha realitzat més de seixanta exposicions individuals i la seva presència és permanent en llibres, assajos i recapitulacions sobre la pintura contemporània europea. Va rebre importants guardons (Premi Nacional de Gravat del Ministeri de Cultura d’Espanya, Premi d’Honor de la XX Biennal d’Alexandria, Premi “Marshall of the Silesian Voivodship” …) amb presència en grans museus i col·leccions (Museu Nacional-Centre d’Art Reina Sofia, Museu d’Art Abstracte de Conca, Museu Municipal de Madrid, Col·lecció Patrimoni Nacional, Col·lecció Banc d’Espanya, Fundació Areces, Fundació Juan March, Biblioteca Nacional, Calcografia Nacional, COAC, IVAM, CAAM …), sent també assidu de les mítiques galeries Amadís, Egam o Soledad Lorenzo, entre d’altres. Ha estat professor a la Facultat de Belles Arts de Salamanca i en nombrosos tallers organitzats per institucions públiques i privades i és avui una de les poques firmes de la seva generació que manté intactes aquells principis que van marcar un abans i un després en l’esdevenir cultural espanyol.

Molts escriptors han rendit tribut a Serrano durant la seva llarga carrera, dedicant-li assajos monogràfics (Juan Manuel Bonet, Fernando Castro, Miguel Cereceda, Fernando Huici, Julián Gallego, Luis Moliner, Óscar Alonso Molina, Armando Montesinos, Óscar Muñoz, Mariano Navarro, Àngel Antonio Rodríguez, Javier Rubio …) i tots destaquen la singularitat d’aquestes pintures tan contundents com inclassificables, que novament s’avancen al seu temps en aquesta exposició, prova definitiva d’una saludable consciència ètica i estètica.

A la imatge, obra de Santiago Serrano.

