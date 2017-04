La geometria de Toni Villalba a l’Hotel Eurostars Toledo

annaïs miró

L’Hotel Eurostars Toledo, al Passeig San Eugenio, s/n, de Toledo, acull, del 7 d’abril al 5 de juny de 2017, l’exposició Geometría de ciudad de Toni Villalba. La recerca de noves formes d’art, ha portat l’artista a concebre aquest nou estil no catalogat de moment, en el que la fusta, amb suggerents formes, xapada en colors prèviament estudiats, ens dóna una terminació en què conclueixen per una banda, les formes, molt estudiades i treballades en fusta. D’altra banda, la innovació de les tres dimensions, que ens permet submergir-nos una mica més en l’obra, i finalment l’acurada combinació de colors, que ens aporta una sensació diferent en cada projecte. Cada obra és única, buscant sempre allò diferent, alguna cosa que contínuament miri de sorprendre l’espectador i, si és possible, no hagi vist mai res semblant. L’esperit del treball de Villalba es basa sempre en buscar coses noves, innovar tant en materials, formes i colors, tot i que amb un nexe en comú que ens dóna aquesta nova forma artística. Se trata de una recreación de la vida urbana a través de la abstracción geométrica. L’exposició tracta sobre la ciutat i la seva arquitectura, racons i emocions, inspiren l’art de Toni Villalba, que els representa des d’un punt de vista artísticament poc convencional, avantguardista i innovador. Les seves obres escultòriques exposades com quadres ens situen als peus de gratacels de colors superposats. L’objectiu de l’artista és ressaltar la bellesa de la línia. “Crec que la simplicitat del quadrat, el rectangle i el cercle és la base de tot, però no per això deixa de ser atractiu”, diu.

