La generació del 27 més enllà de la literatura a la Galeria Guillermo de Osma

La Galeria Guillermo de Osma (carrer Claudio Coello, 4) de Madrid, inaugura, el 7 de juny, El dibujo del 27: Vanguardia sobre papel, una exposició dedicada a l’obra realitzada pels artistes propers a la Generació del 27. La mostra esta composada de més de 70 peces.

Des de finals de la dècada de 1910 i fins a la Guerra Civil, a Espanya es produeix un intens moviment cultural, l’anomenada Edat d’argent de la cultura espanyola, de la qual l’exponent més conegut és la Generació literària del 27. Però també va ser un moment d’esplendor en pintura, arquitectura, música, disseny, escenografia i ciències.

L’exposició mostra la vessant plàstica d’aquest període, amb obres realitzades entre 1920 i 1939, per artistes lligats a la generació literària amb la qual van col·laborar estretament en llibres i revistes. Poetes com Lorca, Alberti i Celaya van ser esplèndids dibuixants i pintors; per la seva banda Moreno Villa i Ramón Gaya van compaginar la seva vocació plàstica amb la literària.

Potser el punt de contacte més important entre la literatura i la plàstica, i fins i tot amb la música, l’arquitectura, la ciència o la pedagogia, és la introducció i consolidació d’una estètica d’avantguarda per primera vegada a Espanya. L’avantguarda deixa de ser l’escenari d’uns pocs personatges aïllats per definir-se com a proposta col·lectiva. La lírica de la poesia té un fidel reflex en les arts plàstiques, marcada en alguns casos per l’estètica neocubista (Joan Sandalinas, Antonio de Guezala, Maruja Mallo). Altres vegades s’acosta al surrealisme de l’escola de Vallecas i de l’entorn de la Residencia de Estudiantes com és el cas d’Alberto Sánchez, José Moreno Villa, Gabriel Celaya o Benjamín Palencia. En altres casos es veu la influència de La Vuelta al Orden, com a dibuixos del mateix Pablo Picasso, Josep Togores, Pere Pruna, Nicolas de Lekuona, Gregorio Prieto o Federico Castellón.

El collage hi serà present amb obres d’Alfonso Buñuel, del poeta ultraista Adriano del Valle i de José Caballero, i la il·lustració amb diverses caricatures de Luis Bagaría i un dibuix de Nicolau de Lekuona per una portada de la revista Blanco y Negro.

L’exposició es pot veure fins al 21 de juliol. Després del seu pas per Madrid, l’exposició viatjarà a Granada (Galeria Ruiz Linares) i a Sevilla (Galeria Carmen Aranguren).

A la imatge, detall de l’“Estampa Cinética” de Maruja Mallo, 1927.

