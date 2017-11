La Galeria Vilaseco inaugura l’exposició “Apartment” d’Antonio Murado

El 16 de novembre, a 2/4 de 9 de la tarda, la galeria Vilaseco acull la inauguració de l’exposició individual d’Antonio Murado, Apartment.

Antonio Murado (Lugo, 1964) és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Salamanca i des de molt aviat capta l’atenció del sector artístic nacional fent-se amb el protagonisme de diferents certàmens i mostres. L’any 1995 obté la Beca de Creació Artística a l’Estranger Unión Fenosa · MACUF i gaudeix d’una estada a Nova York, ciutat en la qual s’instal·la definitivament.

Considerat per la crítica especialitzada com un dels pintors espanyols amb major projecció internacional, el seu projecte artístic ha estat objecte de nombroses exposicions individuals en institucions de països com Alemanya, Canadà o els Estats Units. Igualment, rellevants col·leccions internacionals s’han fet ressò de la seva creació plàstica, entre les quals cal esmentar Philip Morris Collection, American Express Collection, Pfizer, Brookfield -a Nova York-, Nordstrom de Seatttle o la Col·lecció La Caixa d’Art contemporani, a Barcelona i Col·lecció CGAC, a Santiago de Compostel·la.

