La Galeria Silvestre acull la presentació de “Livro de Pintures II” de Martinho Costa

El 26 d’octubre, a les 2 0h, l’artista portuguès Martinho Costa presenta a Galeria Silvestre Livro de Pintures II, el segon exemplar de la seva col·lecció de llibres d’artista.

Al novembre de 2015, es va publicar Livro de Pintures I, el llibre d’artista en el qual reproduïa de manera exacta un d’aquests quaderns. Una edició limitada que va tenir un gran èxit i que va ajudar a donar a conèixer la seva obra des d’una perspectiva més íntima.De la mateixa manera que va succeir amb el primer volum, cadascun dels 20 primers exemplars anirà acompanyat per una peça de petit format: un oli sobre taula creat per Martinho Costa en exclusiva per a aquesta edició.

