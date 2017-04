La Galeria Punto redescobreix Monika Buch

La Galeria Punto, Baró de Càrcer, 37 de València presenta a partir del 7 d’abril l’exposició Monika Buch, després de la recerca del moviment.

La mostra forma part del treball d’estudi de Galeria Punt, que anualment realitza una retrospectiva per destacar a aquells artistes que en el seu moment, per circumstàncies conjunturals, no van tenir la promoció ni el renom que mereixien. El 2014, es va presentar el treball d’Ana Peters, Homenatge a una trajectòria i durant 2015 i 2016 vam poder redescobrir el Pop Feminista, de la mà d’Àngels García.

Monika Buch, l’única dona espanyola que va estudiar de la HfG d’Ulm (escola que reincorpora després de la guerra el llegat de la Bauhaus), neix a València el 1936. De pares alemanys, la seva infància transcorre entre Alemanya i Espanya, on la seva família es desplaça per evitar la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial.

El 1955, després de finalitzar el batxillerat al Col·legi Alemany de Barcelona, ​​la seva mare li presenta un retall de premsa amb un article de “Die Zeit” sobre la inauguració del nou edifici de Max Bill per a la Hochschule für Gestaltung (HfG), en la ciutat alemanya d’Ulm. La mateixa Monika relata com és la seva mare qui l’anima a abandonar Espanya per cursar estudis a la nova escola de disseny. Allà es familiaritza amb els treballs de Max Bill (el seu professor) i Walter Zeischegg, així com amb els objectes dels mateixos alumnes participants en els tallers de gener de 1956, data de la seva arribada a Ulm. Ja a l’octubre d’aquest mateix any, comença oficialment els seus estudis de disseny a l’escola.

A la HfG es proposa un estudi de la percepció visual abstracta, no objectiva, interessada en les lectures contradictòries, en l’anàlisi dels indicadors de profunditat, en les perspectives lineals o, segons formula Josef Albers: “l’origen de l’art: la discrepància entre el fet físic i l’efecte psíquic “. La serialitat, la percepció i la relació entre l’artesania i la producció mecànica, per mitjà de la seva proposta d’estudi de la geometria descriptiva segons el mètode dinàmic, a través de la generació de la forma pel moviment per reactivar el sentit geomètric, van fer de la HfG d’Ulm, una escola que plantejava, per primer cop, l’art com un element total.

A la imatge, obra de Monika Buch.

